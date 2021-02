Meghan Markle è incinta: nuovo figlio in arrivo per il principe Harry e sua moglie (Di domenica 14 febbraio 2021) Il principino Archie avrà un fratellino, o una sorellina: Harry e Meghan, il duca e la duchessa del Sussex, stanno aspettando il loro secondo figlio. Lo ha confermato un portavoce della coppia, citato dalla Bbc. A riguardo nelle scorse settimane erano circolate diverse indiscrezioni, che ora trovano conferma ufficiale. “Possiamo confermare che Archie diventerà un fratello maggiore. Il Duca e la Duchessa del Sussex sono felicissimi di aspettare il loro secondo figlio”, ha detto il portavoce alla tv pubblica del Regno Unito. Harry, 36 anni, e Meghan, 39, hanno postato una foto in bianco e nero della coppia sotto un albero. Il loro primo figlio Archie compie due anni a maggio. Per la nonna di Harry, la regina Elisabetta II, il bambino è il quinto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Il principino Archie avrà un fratellino, o una sorellina:, il duca e la duchessa del Sussex, stanno aspettando il loro secondo. Lo ha confermato un portavoce della coppia, citato dalla Bbc. A riguardo nelle scorse settimane erano circolate diverse indiscrezioni, che ora trovano conferma ufficiale. “Possiamo confermare che Archie diventerà un fratello maggiore. Il Duca e la Duchessa del Sussex sono felicissimi di aspettare il loro secondo”, ha detto il portavoce alla tv pubblica del Regno Unito., 36 anni, e, 39, hanno postato una foto in bianco e nero della coppia sotto un albero. Il loro primoArchie compie due anni a maggio. Per la nonna di, la regina Elisabetta II, il bambino è il quinto ...

VanityFairIt : Dakota Johnson applica il mascara come le ha insegnato la nonna Tippi Hedren, il preferito di Meghan Markle costa p… - VanityFairIt : Delusi dall'odio ricevuto in Rete, dicono addio ai follower, «per recuperare la libertà mentale» #Socialnetwork - clikservernet : Meghan Markle è incinta: nuovo figlio in arrivo per il principe Harry e sua moglie - Noovyis : (Meghan Markle è incinta: nuovo figlio in arrivo per il principe Harry e sua moglie) Playhitmusic - - Wally_84 : RT @SkyTG24: Harry e Meghan aspettano il secondo figlio -