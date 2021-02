Lo sci prima tensione nel governo (Di domenica 14 febbraio 2021) Il titolo della protesta leghista lo scrive Claudio Borghi poco prima delle otto di sera. Su Twitter, in maiuscolo: “Si comincia MALISSIMO”. L’inizio, a poco più di 24 ore dal giuramento, è quello del nuovo governo. È scorrendo lungo il tweet che si scoprono i destinatari dell’insurrezione. In un’immagine è riportata la dichiarazione congiunta di Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. Non due qualsiasi, ma i capigruppo del Carroccio in Parlamento: “Non si può continuare con il metodo Conte, annuncio la domenica e chiusura il lunedì, ad opera del trio Ricciardi Arcuri Speranza. Serve un cambio di passo”. Nel mirino la decisione del ministro della Salute di sospendere le attività sciistiche fino al 5 marzo. Dovevano ripartire nelle Regioni gialle domani, 15 febbraio. Gli impianti, invece, resteranno ancora chiusi. Lo sci, a catena la gestione ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 febbraio 2021) Il titolo della protesta leghista lo scrive Claudio Borghi pocodelle otto di sera. Su Twitter, in maiuscolo: “Si comincia MALISSIMO”. L’inizio, a poco più di 24 ore dal giuramento, è quello del nuovo. È scorrendo lungo il tweet che si scoprono i destinatari dell’insurrezione. In un’immagine è riportata la dichiarazione congiunta di Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. Non due qualsiasi, ma i capigruppo del Carroccio in Parlamento: “Non si può continuare con il metodo Conte, annuncio la domenica e chiusura il lunedì, ad opera del trio Ricciardi Arcuri Speranza. Serve un cambio di passo”. Nel mirino la decisione del ministro della Salute di sospendere le attività sciistiche fino al 5 marzo. Dovevano ripartire nelle Regioni gialle domani, 15 febbraio. Gli impianti, invece, resteranno ancora chiusi. Lo sci, a catena la gestione ...

myrtamerlino : Ma si può comunicare SOLO 10 ore prima che tutto viene rimandato al 5 marzo? Ma vi mettete nei panni di imprenditor… - marcodimaio : Sì, riaprire gli impianti da #sci non è la priorità; ma se per 4 volte a gestori e operatori viene detto di prepara… - paoloroversi : Vietare l'apertura degli impianti di #sci dodici ore prima del via è davvero una mossa da dilettanti. Potevano alme… - AlbertoNaccari : RT @marcodimaio: Sì, riaprire gli impianti da #sci non è la priorità; ma se per 4 volte a gestori e operatori viene detto di prepararsi a r… - GigioFigio : RT @marcodimaio: Sì, riaprire gli impianti da #sci non è la priorità; ma se per 4 volte a gestori e operatori viene detto di prepararsi a r… -