Lo sci non riparte | il mondo della politica contro Speranza | “Chieda scusa | decisione assurda”

Il mondo della politica, anche esponenti di partiti della maggioranza, critica aspramente il ministro della salute Roberto Speranza per l'ordinanza che ha vietato la riapertura degli impianti sciistici a poche ore dalla scadenza degli attuali divieti. Una decisione in sé condivisibile vista la preoccupazione per le varianti del coronavirus, ma è montata la rabbia per le modalità e per le tempistiche. E così in primis è il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana (Lega, partito della maggioranza) a condannare il ministro: "Trovo assurdo apprendere dalle agenzie di stampa la decisione del ministro della Salute di non riaprire gli impianti sciistici a poche ore dalla scadenza dei divieti fin ..."

FratellidItalia : Pochi giorni fa il Governo Conte-Speranza e il CTS autorizzavano riapertura piste da sci dal 15 febbraio nelle Regi… - Capezzone : Peggio di così non si poteva iniziare... #sci #speranza #chiharimessosperanzadovestava - Agenzia_Ansa : Le piste di sci non riaprono. Il ministro Speranza ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle atti… - AndreD81 : RT @Cartabellotta: Condizioni per ripartire con lo #sci non ci sono mai state. Però è meglio una delusione che una continua illusione. #COV… - seb5113910 : RT @osamundR: VENERDÌ SUL TARDI : I RISTORANTI DEVONO STARE CHIUSI( san valentino) cibo da buttare???? OGGI: DOMANI NON SI RIAPRONO PISTE D… -