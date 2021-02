LIVE – Biathlon, inseguimento femminile Mondiali Pokljuka 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 14 febbraio 2021) La DIRETTA scritta dell’inseguimento 10 km femminile di Pokljuka, valevole per i Mondiali 2021 e per la Coppa del Mondo di Biathlon. Lisa Vittozzi, quinta nella sprint di sabato, andrà a caccia di una medaglia sfruttando la buona posizione di partenza. La gara è in programma domenica 14 febbraio alle ore 15:30. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. LA START LIST Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 15.50 – Altro zero di Wierer! L’azzurra esce dal poligono in quinta posizione, staccata di 20? dalla terza posizione di Herrmann 15.48 – Un errore per Eckhoff e Roeiseland, torna davanti Chevalier-Bouchet. Bene Herrmann che si inserisce al terzo posto 15.46 – Lisa ... Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Lascritta dell’10 kmdi, valevole per ie per la Coppa del Mondo di. Lisa Vittozzi, quinta nella sprint di sabato, andrà a caccia di una medaglia sfruttando la buona posizione di partenza. La gara è in programma domenica 14 febbraio alle ore 15:30. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. LA START LIST Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA15.50 – Altro zero di Wierer! L’azzurra esce dal poligono in quinta posizione, staccata di 20? dalla terza posizione di Herrmann 15.48 – Un errore per Eckhoff e Roeiseland, torna davanti Chevalier-Bouchet. Bene Herrmann che si inserisce al terzo posto 15.46 – Lisa ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka: è tutto pronto per l’Inseguimento femminile, Lisa Vittozzi è in piena corsa per il podio #14Febbraio http… - neveitalia : LIVE da Pokljuka: è tutto pronto per l’Inseguimento femminile, Lisa Vittozzi è in piena corsa per il podio… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka: Ponsiluoma apre l'Inseguimento maschile ma Jacquelin è in caccia. Hofer prova la rimonta #14Febbraio http… - neveitalia : LIVE da Pokljuka: Ponsiluoma apre l'Inseguimento maschile ma Jacquelin è in caccia. Hofer prova la rimonta… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka: Ponsiluoma apre l'Inseguimento maschile ma Jacquelin è in caccia. Hofer prova la rimonta #14Febbraio http… -