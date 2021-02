L’italia è uno dei paesi più sicuri nel mondo | ma per gli uomini

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 febbraio 2021), secondo l’Istat, è uno deipiùdel, per quanto riguarda criminalità e omicidi rapportati alla popolazione. In Europa la superano Repubblica Ceca, Lussemburgo e Slovenia. Secondo l’Istat, sebbene gli omicidi siano diminuiti, anche grazie al lockdown, è proprio durante lo stesso periodo che i femminicidi sono aumentati. Il lockdown per molte donne che subivano violenza domestica e per le quali uscire voleva dire evitare la violenza, è stato fatale. Il Procuratore generale della Cassazione nella sua relazione dell’anno giudiziario, ha parlato dei femminicidi come “emergenza nazionale“. Il termine femminicidio è un neologismo che costituisce un sottoinsieme della totalità dei casi di omicidio aventi un individuo di sesso femminile come vittima. Esso identifica i casi di omicidio doloso o ...