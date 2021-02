Lazio | Leiva ammette | «L’Inter è favorita per lo Scudetto»

(Di domenica 14 febbraio 2021) Intervenuto ai microfoni diStyle Radio, Lucasanalizza il match di San Siro contro: le sue dichiarazioni Intervenuto ai microfoni diStyle Radio, Lucasanalizza il match di San Siro contro. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 MATCH DIFFICILE – «L’anno scorso è ormai alle spalle. Certamente siamo in crescita e la squadra è matura, dobbiamo ancora migliore. Le 6 vittorie di fila danno fiducia, ma sappiamo cheè una grande squadra. Mi aspetto una gara difficile, i nerazzurri sono favoriti per lo, ma li conosciamo e possiamo fare un match intenso e concentrato». Leggi su Calcionews24.com

MILANO - La Lazio cerca il colpo contro l'Inter. I biancocelesti vanno alla caccia della settima vittoria consecutiva. Lucas Leiva, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha commentato prima del fischio d'inizio: " Non dobbiamo pensare all'anno scorso, siamo in crescita, dobbiamo migliorare, ma la squadra è matura. Dopo 6 vittorie consecutive abbiamo fiducia, ma sappiamo che l'Inter è una grande squadra. Mi aspetto una gara difficile, i nerazzurri sono favoriti per lo scudetto, ma li conosciamo e possiamo fare un match intenso e concentrato."

Serie A TIM 2020-2021 | 22ª giornata Inter - Lazio 0-0 Domenica 14 febbraio 2021, ore 20:45, Stadio Giuseppe Meazza di Milano