Highlights e gol Cagliari-Atalanta 0-1: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 14 febbraio 2021) Gli Highlights e gol di Cagliari-Atalanta 0-1, match della ventiduesima giornata di Serie A. Alla Sardegna Arena dominano i ritmi bassi e la poca creatività delle due squadre. Bene la squadra di Di Francesco nel primo tempo, salvo poi rintanarsi nella propria metà campo nella ripresa. E nel finale succede di tutto. Prima Muriel sigla l’1-0 con un gran dribbling su Walukiewicz e un tiro fulmineo sul primo palo. Poi l’arbitro prima concede e poi nega un calcio di rigore ai sardi. Il risultato non cambia più: 1-0 per l’Atalanta. PAGELLE SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Glie gol di0-1, match della ventiduesima giornata diA. Alla Sardegna Arena dominano i ritmi bassi e la poca creatività delle due squadre. Bene la squadra di Di Francesco nel primo tempo, salvo poi rintanarsi nella propria metà campo nella ripresa. E nel finale succede di tutto. Prima Muriel sigla l’1-0 con un gran dribbling su Walukiewicz e un tiro fulmineo sul primo palo. Poi l’arbitro prima concede e poi nega un calcio di rigore ai sardi. Il risultato non cambia più: 1-0 per l’. PAGELLE SportFace.

