Domenica In, show dell'imitatore di Barbara D'Urso: risate in studio (Di domenica 14 febbraio 2021) Incursione a sorpresa a Domenica In. L'imitatore Vincenzo De Lucia fa una sorpresa a Mara Venier nel corso della diretta di quest'0ggi, vestito e truccato da Barbara D'Urso. "Sono stanca di fare 8 miliardi di telespettatori e il 93 % di share", l'imitazione della conduttrice Mediaset fra le risate generali. Le imitazioni di Vincenzo De Lucia Vincenzo De Lucia è indubbiamente uno degli imitatori più talentuosi del periodo e, negli ultimi mesi, si sta affermando tale nel suo ruolo. Tantissime le regine della televisione italiana che ha saputo intrattenere con ironia e grande talento, da Mara Venier e Barbara D'Urso, ma anche Maria De Filippi. Nell'appuntamento con Domenica In andato in onda quest'oggi, De Lucia ha fatto un'incursione a sorpresa nello ...

