Coronavirus nel Lazio | 809 positivi | Roma a quota 400 | i dati di oggi 14 febbraio

(Di domenica 14 febbraio 2021) ‘su oltre 9 mila tamponi neled oltre 13 mila antigenici per un totale di oltre 23 mila test, si registrano 809 casi, 11 i decessi e 1.831 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri, mentre salgono le terapie intensive. il rapporto trae tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto il 4%. I casi acittà tornano sotto a400?. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato. Leggi anche:Latina e provincia, in calo i decessi ma 97 nuovi casi: idi14nel: idalle Asl Nella Asl1 sono ...

mante : Nel frattempo nel liceo di mia figlia il focolaio Covid si è esteso finora a 30 studenti 8 classi e 2 insegnanti.… - RaiNews : #coronavirus #covid19 #Liguria #zonaarancione, la 'rivolta' dei ristoratori' nel giorno di San Valentino. Ristorant… - repubblica : Coronavirus nel mondo, in Nuova Zelanda tre giorni di lockdown a Auckland - infoitsalute : Coronavirus, il bollettino: registrati 216 casi e 11 decessi. Dieci persone nel locale che bevono, chiuso bar nella… - ecarpinum : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato: Oggi su oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-2.010) e oltre 13 mila antigenici per un totale di oltre 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel

la Repubblica

Sono 1.324 - 235.734 dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di positività alregistrati in Emilia - Romagna nelle ultime 24 ore a fronte di 16.816 tamponi eseguiti. ...anni di un uomo..."Oggi abbiamo raggiunto un traguardo significativoprogramma di vaccinazione nazionale del ...fine alle politiche divisive e nazionaliste che hanno oscurato la risposta iniziale al". Il ...Sempre più alta l’attenzione sulla curva dei contagi Covid. Le varianti del Coronavirus prendono piede nel Paese e in molte regioni il trend è in crescita. Il bollettino del Ministero della Salute agg ...Calano i pazienti ricoverati (-51, ora sono 18.449) mentre crescono quelli in terapia intensiva (+23, ora sono 2.085). Risalgono le persone attualmente positive (+1.370 a quota 402.783 ...