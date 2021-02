Ascolti TV | Sabato 13 febbraio 2021 C’è Posta per Te stravince 28 3% | flop Parlami d’Amore 10 2% Giuramento Draghi 18 2% su Rai1 e 6 8% su La7

(Di domenica 14 febbraio 2021) Paolo Bonolis e Maria De Filippi - C'èper Te Nella serata di ieri,13, suA Grande Richiesta –ha conquistato 2.282.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Canale5 C’èper Te ha raccolto davanti al video 6.057.000 spettatori con uno share del 28.3%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.379.000 spettatori (5.3%) e Blue Bloods 1.201.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Cattivissimo me 3 ha intrattenuto 1.507.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Io sono tempesta ha incollato 1.295.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 I due superpiedi quasi piatti totalizza un a.m. di 1.242.000 spettatori (5%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 704.000 spettatori con il 3.1%. Su Tv8 Un amore inaspettato segna ...

C'è Posta per Te, una puntata un altro successo. Maria De Filippi continua a essere la reginetta degli ascolti per un appuntamento serale che come ogni settimana allieta il sabato italiano. La storia di Eugenio e Antonella ha colpito l'attenzione di tutti. La storia è quella di un matrimonio e del ... La coppia formata da Paolo Conticini e Veronica Pivetti proprio non funziona e Parlami d'amore non va oltre il 10 % di share e non si può che definire un flop per il sabato sera di Rai 1.