Anticipazioni DayDreamer dal 15 al 19 febbraio 2021: i dubbi di Sanem (Di domenica 14 febbraio 2021) Nelle puntate dal 15 al 19 febbraio 2021 della soap opera turca DayDreamer vedremo Sanem piuttosto dubbiosa circa l'imminente possibilità di sposare Can. La giovane ha dei seri dubbi sul suo futuro sposo…Can si accorge che c'è qualcosa sotto e rischia di far saltare tutto. Guai in vista per la coppia… Anticipazioni DayDreamer dal 15 al 17 febbraio 2021: i dubbi di Sanem Sanem stava aspettando da tantissimo tempo la proposta di Can e ora che tutto è predisposto per il loro matrimonio, ogni certezza sembra svanire. La ragazza infatti inizia a nutrire una serie di dubbi sul vero legame che la unisce al suo futuro sposo, arrivando alla conclusione che non è oro tutto quello che luccica.

