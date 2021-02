Vaccini Covid, dopo l'ok americano Moderna chiede più dosi in fiale (Di sabato 13 febbraio 2021) L'azienda farmaceutica americana Moderna ha chiesto l'autorizzazione alle autorità di regolamentazione nel mondo per inserire il 50% in più di vaccino anti-Covid in ogni fiala (LE ULTIME NOTIZIE SUL VIRUS). Moderna ha diffuso un comunicato dopo la notizia che la Food and Drug Administration (Fda), l'equivalente statunitense dell'Ema, ha dato l'ok ad aumentare i livelli di ciascuna fiala del 40%.Da 10 a 15 dosi per fiala"Al fine di massimizzare le risorse e le opportunita' di fornire piu' dosi in ogni mercato, Moderna ha proposto di riempire le fiale con un massimo di 15 dosi di vaccino rispetto alle 10 dosi precedenti", ha spiegato un portavoce. "Qualsiasi modifica sarebbe soggetta all'approvazione finale delle varie ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 13 febbraio 2021) L'azienda farmaceutica americanaha chiesto l'autorizzazione alle autorità di regolamentazione nel mondo per inserire il 50% in più di vaccino anti-in ogni fiala (LE ULTIME NOTIZIE SUL VIRUS).ha diffuso un comunicatola notizia che la Food and Drug Administration (Fda), l'equivalente statunitense dell'Ema, ha dato l'ok ad aumentare i livelli di ciascuna fiala del 40%.Da 10 a 15per fiala"Al fine di massimizzare le risorse e le opportunita' di fornire piu'in ogni mercato,ha proposto di riempire lecon un massimo di 15di vaccino rispetto alle 10precedenti", ha spiegato un portavoce. "Qualsiasi modifica sarebbe soggetta all'approvazione finale delle varie ...

matteosalvinimi : Ministero della Salute, Anagrafe nazionale vaccini, documento di ottobre 2020: “tossicodipendenti, soggetti dediti… - istsupsan : ??PUÒ IL #VACCINO CAUSARE IL #COVID19 ? ? No, i vaccini ora in uso (#PfizerBiontech, #Moderna e #Astrazeneca) non s… - corradoformigli : Esiste un mercato parallelo di #vaccini anti Covid che affianca quello regolato dai contratti di Pfizer, Moderna e… - LinoMannu : Vaccini Covid, Colao: “Troppe reazioni avverse, stiamo sbagliando strategia” - SkyTG24 : Vaccini Covid, dopo l'ok americano Moderna chiede più dosi in fiale -