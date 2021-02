Trovata morta modella 25enne, ex di Jerome Boateng: è giallo (Di sabato 13 febbraio 2021) Era nel suo appartamento di Berlino. Lenhardt e Boateng si erano lasciati poco più di una settimana fa dopo una relazione durata 15 mesi giallo per la morte della modella Kasia Lenhardt, ex fidanzata del difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng. La 25enne tedesca è stata Trovata morta dalla polizia nel suo appartamento di Berlino. Lenhardt e Boateng si erano lasciati poco più di una settimana fa dopo una relazione durata 15 mesi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) Era nel suo appartamento di Berlino. Lenhardt esi erano lasciati poco più di una settimana fa dopo una relazione durata 15 mesiper la morte dellaKasia Lenhardt, ex fidanzata del difensore del Bayern Monaco. Latedesca è statadalla polizia nel suo appartamento di Berlino. Lenhardt esi erano lasciati poco più di una settimana fa dopo una relazione durata 15 mesi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

