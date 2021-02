Thor: Love and Thunder, a che punto sono le riprese? (Di sabato 13 febbraio 2021) Le riprese di Thor: Love and Thunder sono iniziate ormai da qualche settimana in Australia, e Chris Hemsworth ha pubblicato su Instagram il video di una sua recente sessione di allenamento. Le riprese sono di Dave Bautista sono terminate? Dalle ultime foto pubblicate online pare che Dave Bautista abbia già finito di girare Thor: Love and Thunder! Il mese scorso l’ex wrestler divenuto attore è arrivato in Australia per riprendere il ruolo di Drax dei Guardiani della Galassia per il prossimo film di Thor. L’attore ha rivelato ieri di essere tornato a casa e di soffrire il jet lag… con ancora indosso l’abbronzatura spray. Poi ha pubblicato un video in cui si vedeva il suo cane molto ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021) Lediandiniziate ormai da qualche settimana in Australia, e Chris Hemsworth ha pubblicato su Instagram il video di una sua recente sessione di allenamento. Ledi Dave Bautistaterminate? Dalle ultime foto pubblicate online pare che Dave Bautista abbia già finito di girareand! Il mese scorso l’ex wrestler divenuto attore è arrivato in Australia per riprendere il ruolo di Drax dei Guardiani della Galassia per il prossimo film di. L’attore ha rivelato ieri di essere tornato a casa e di soffrire il jet lag… con ancora indosso l’abbronzatura spray. Poi ha pubblicato un video in cui si vedeva il suo cane molto ...

3cinematographe : Dave Bautista è tornato a casa. Già finite le riprese di #ThorLoveandThunder? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson ha iniziato le riprese e condivide una foto dal set… - 3cinematographe : Nuove foto dal set di Thor: Love and Thunder confermano l'arrivo in Australia di un'attrice molto amata dai fan - GianlucaOdinson : Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson è sul set | Cinema - - badtasteit : #ThorLoveAndThunder, Tessa Thompson è arrivata sul set -

Ultime Notizie dalla rete : Thor Love Captain Marvel 2, ufficiale: Zawe Ashton sarà l'antagonista

https://t.co/kNEGZUe0TF pic.twitter.com/UGMgBk9Hxy ? IGN (@IGN) February 12, 2021 Captain Marvel 2 debutterà l'11 novembre 2022, e sarà proiettato mesi dopo Thor: Love and Thunder e Black Panther 2 . ...

Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson ha iniziato le riprese e condivide una foto dal set

Le riprese di Thor: Love and Thunder sono attualmente in corso in Australia e Tessa Thompson ha svelato di aver iniziato il lavoro sul set condividendo una foto online. L'attrice si è sottoposta alla quarantena ...

Tessa Thompson in "Thor: Love and Thunder" Ecodelcinema Thor: Love and Thunder, Dave Bautista ha già terminato le riprese?

Sembra proprio che Drax abbia già terminato il suo lavoro in Thor: Love and Thunder. Dalle ultime foto pubblicate online pare che Dave Bautista abbia già finito di girare Thor: ...

Tessa Thompson in “Thor: Love and Thunder”

Sono iniziate le riprese di "Thor: Love and Thunder", il sequel di "Thor: Ragnarok", entrambi diretti dallo stesso regista, Taika Waititi. Molte star del Marvel Cinematic Universe, tra cui l'attrice T ...

https://t.co/kNEGZUe0TF pic.twitter.com/UGMgBk9Hxy ? IGN (@IGN) February 12, 2021 Captain Marvel 2 debutterà l'11 novembre 2022, e sarà proiettato mesi dopoand Thunder e Black Panther 2 . ...Le riprese diand Thunder sono attualmente in corso in Australia e Tessa Thompson ha svelato di aver iniziato il lavoro sul set condividendo una foto online. L'attrice si è sottoposta alla quarantena ...Sembra proprio che Drax abbia già terminato il suo lavoro in Thor: Love and Thunder. Dalle ultime foto pubblicate online pare che Dave Bautista abbia già finito di girare Thor: ...Sono iniziate le riprese di "Thor: Love and Thunder", il sequel di "Thor: Ragnarok", entrambi diretti dallo stesso regista, Taika Waititi. Molte star del Marvel Cinematic Universe, tra cui l'attrice T ...