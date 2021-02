Smartwatch Facebook per recuperare i dati sulla tua salute (Di sabato 13 febbraio 2021) Potrebbe arrivare sul mercato uno Smartwatch Facebook, il motivo? Semplice, recuperare i dati sulla salate di chi lo acquisterà. È la nuova trovata di Mark Zuckerberg alla continua ricerca di nuovi modi di monetizzare. Apparentemente, Facebook sta costruendo uno Smartwatch come prossima incursione nell’hardware, e il dispositivo potrebbe debuttare al più presto il prossimo anno. Si dice che lo Smartwatch funzioni su Android, anche se non è chiaro se utilizzerà il sistema operativo Wear di Google poiché Facebook sta cercando di costruire il proprio sistema operativo per future iniziative hardware. Quali dati raccolgono Facebook, Whatsapp, Signal e Telegram? Compreresti uno Smartwatch ... Leggi su pantareinews (Di sabato 13 febbraio 2021) Potrebbe arrivare sul mercato uno, il motivo? Semplice,salate di chi lo acquisterà. È la nuova trovata di Mark Zuckerberg alla continua ricerca di nuovi modi di monetizzare. Apparentemente,sta costruendo unocome prossima incursione nell’hardware, e il dispositivo potrebbe debuttare al più presto il prossimo anno. Si dice che lofunzioni su Android, anche se non è chiaro se utilizzerà il sistema operativo Wear di Google poichésta cercando di costruire il proprio sistema operativo per future iniziative hardware. Qualiraccolgono, Whatsapp, Signal e Telegram? Compreresti uno...

