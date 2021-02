“Questo è il mio ultimo post”. Tik Tok, la giovanissima influencer si è tolta la vita (Di sabato 13 febbraio 2021) "Vi sto infastidendo, Questo sarà il mio ultimo post". Così la TikToker, ha salutato i suoi followers prima di uccidersi. La ragazza aveva solo 18 anni ed era seguita da 1,5 milioni di followers. I genitori hanno confermato il suicidio dell'adolescente tramite un post Facebook. Il padre ha condiviso sui social una foto di sua figlia, ringraziando tutti per "l'amore e il sostegno" manifestato alla ragazza e alla famiglia. "Vorrei solo che mi avesse parlato dei suoi problemi e della pressione che sentiva addosso" ha scritto suo padre nel post. (Continua..) "Vorrei solo stringerti di nuovo, tornare a casa e sapere che sei ancora lì ad aspettarmi – ha dichiarato ancora il padre – . Devo lasciarti volare con gli angeli. Eri la mia piccola migliore amica e non ero pronto a quello che è successo. ... Leggi su howtodofor (Di sabato 13 febbraio 2021) "Vi sto infastidendo,sarà il mio". Così la TikToker, ha salutato i suoi followers prima di uccidersi. La ragazza aveva solo 18 anni ed era seguita da 1,5 milioni di followers. I genitori hanno confermato il suicidio dell'adolescente tramite unFacebook. Il padre ha condiviso sui social una foto di sua figlia, ringraziando tutti per "l'amore e il sostegno" manifestato alla ragazza e alla famiglia. "Vorrei solo che mi avesse parlato dei suoi problemi e della pressione che sentiva addosso" ha scritto suo padre nel. (Continua..) "Vorrei solo stringerti di nuovo, tornare a casa e sapere che sei ancora lì ad aspettarmi – ha dichiarato ancora il padre – . Devo lasciarti volare con gli angeli. Eri la mia piccola migliore amica e non ero pronto a quello che è successo. ...

