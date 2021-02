Prada Cup | risultati e classifica Finale Prada Cup | Luna Rossa avanti 2-0 su Ineos!

(Di sabato 13 febbraio 2021) LadellaCup si disputa trae Ineos Uk. Nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) si decide chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel match race che metterà in palio la America’s Cup. L’imbarcazione italiane insegue il colpaccio contro i britannici e ha tutte le carte in regola per riuscire nel colpaccio nel Golfo di Hauraki. Chi vince sette regate stacca il biglietto per la sfida contro i kiwi. Di seguito ladelladellaCup trae Ineos Uk e tutti idell’atto conclusivo in scena nel Golfo di Hauraki.CUP,...

compromesso raggiunto e nuovo calendario per il 3° e 4° Round Robin dellaa Auckland in Nuova Zelanda , dove sabato 23 e domenica 24 gennaio si affronteranno soloPirelli e INEOS Team UK . American Magic , non può partecipare a causa dei gravi danni subiti ...MARINA DI CARRARA " Sono ore di trepidazione per gli appassionati di vela. Questa notte andrà in scena la prima regata della finale ditra Luna Rossa e Britannia, che decreterà lo sfidante di Team New Zealand nell'America's. Dopo aver avuto la meglio su American Magic con un netto 4 - 0 nelle semifinali, la compagine di ...Luna Rossa-Ineos Uk 2-0. Questo è il fantastico punteggio con cui l'equipaggio italiano manda in archivio la prima giornata della Finale di Prada Cup. Dopo aver letteralmente dominato gara-1 in condiz ...AUCKLAND. Luna Rossa parte alla grande e vince le prime due prove di finale di Prada Cup. Nella prima regata condizioni ...