Napoli-Juventus, Giuntoli: "Con De Laurentiis grande rapporto, Gattuso? Rispondo così. Oggi abbiamo un obiettivo" (Di sabato 13 febbraio 2021) E' un momento dove dobbiamo fare la conta, siamo davvero in pochi. Ma siamo il Napoli, abbiamo l'obbligo di fare una grande partitaEsordisce così il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, che nel pre gara della sfida di campionato contro la Juventus ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di "Sky Sporto". DI seguito le parole del dirigente partenopeo.VIDEO Napoli-Juventus: Pirlo sfida Gattuso: tutto quello che c'è da sapere sul big match di Serie A al "Maradona""Le voci su me e Gattuso? Io ho un grande rapporto con la famiglia De Laurentiis, pensiamo a lavorare e poi alla fine si tireranno le somme. Lo stesso discorso vale per ...

