Meteo Italia al 28 febbraio | poderoso stravolgimento

POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Che gli equilibri tra il gelo siberiano e l'attività ciclonica atlantica fossero fragilissimi lo sapevamo. Avevamo discusso di scenari Meteo climatici di un certo tipo, sicuramente invernali e per certi versi addirittura troppo invernali, mentre oggi dobbiamo necessariamente prendere in considerazione quella che sino all'altro ieri era l'ipotesi Meteo climatica minoritaria: l'Alta Pressione. Ultimamente avevamo evidenziato l'importanza del posizionamento del blocco anticiclonico per le sorti delle nostre regioni e in virtù delle ultimissime interpolazione modellistiche non possiamo far altro che confermarlo. Più o meno a ovest, più o meno a est farà tutta la differenza di questo mondo. Uno sbilanciamento occidentale faciliterebbe ulteriori impulsi d'aria gelida, viceversa uno sbilanciamento ...

