Live Napoli-Juventus 0-0 | Meret salva su Cristiano Ronaldo

(Di sabato 13 febbraio 2021) Se ci fosse stato il pubblico sugli spalti, questa allo stadio Maradona sarebbe stata, come sempre, la partita dell'anno.ha un fascino particolare per i tifosi azzurri e il...

juventusfc : #????????????????????????, bianconeri! #NapoliJuve è iniziata adesso! FORZA JUVE, VOGLIAMO I TRE PUNTI! Live Match:… - JuventusTV : ?????????? ???? ???????????????? ????! Il pre partita di #NapoliJuve è iniziato adesso! ???? - calciomercatoit : ?? 31' - GOOOOOOL DEL #NAPOLI!! Rigore dato al #Var per manata di #Chiellini: #Insigne lo trasforma ???… - infoitsport : DIRETTA Serie A, Napoli-Juventus 0-0 | Si parte! LIVE - SSportNetwork : #SaturdayFever #SerieA #NapoliJuventus 0-0 30' Calcio di #rigore per il #Napoli! Il #VAR pesca un fallo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

Il Mattino

Serie A, risultati e classifica- Juventus, segui la diretta Formazioni ufficiali: ... In tv: Sky CalcioSpezia - Milan, segui la diretta dalle ore 20.45 Probabili formazioni Spezia :...- JUVENTUS 0 - 0(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen. All. Gattuso JUVENTUS (4 - 4 - 2) : Szczesny; Cuadrado, De ...Se ci fosse stato il pubblico sugli spalti, questa allo stadio Maradona sarebbe stata, come sempre, la partita dell'anno. Napoli-Juventus ha un fascino particolare per i tifosi azzurri e il risultato, ...17' - Schema Insigne-Lozano, il messicano però sul secondo palo non la prende bene di testa. 16' - Il Napoli ha preso coraggio, sono due i calci d'angolo guadagnati negli ultimi secondi. 14' - de Ligt ...