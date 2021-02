Juventus, “straordinari” in campo per Bentancur (Di sabato 13 febbraio 2021) “straordinari” in campo per il centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur. A riportarlo è il Corriere di Torino che, dopo lo stop causa infortunio di Arthur, focalizza l’attenzione sul centrocampista uruguaiano. Per via di una calcificazione ossea di natura post traumatica tra la tibia e il perone, Arthur è appunto costretto a stare lontano dal terreno di gioco, così da lasciare il posto al centrocampista Bentancur a cui Pirlo – come sottolinea il quotidiano – chiederebbe anche dei gol. Non sono però ancora stati stabiliti i tempi di recupero per Arthur, e nell’attesa tra i protagonisti in mediana ci sarà appunto Bentancur. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Barcellona defilato: chance per Paratici L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 13 febbraio 2021) “” inper il centrocampista dellaRodrigo. A riportarlo è il Corriere di Torino che, dopo lo stop causa infortunio di Arthur, focalizza l’attenzione sul centrocampista uruguaiano. Per via di una calcificazione ossea di natura post traumatica tra la tibia e il perone, Arthur è appunto costretto a stare lontano dal terreno di gioco, così da lasciare il posto al centrocampistaa cui Pirlo – come sottolinea il quotidiano – chiederebbe anche dei gol. Non sono però ancora stati stabiliti i tempi di recupero per Arthur, e nell’attesa tra i protagonisti in mediana ci sarà appunto. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Barcellona defilato: chance per Paratici L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

