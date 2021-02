Inter-Lazio, Conte: “A Torino ho reagito in modo sbagliato. Ora parliamo di calcio” (Di sabato 13 febbraio 2021) Inter-Lazio, Antonio Conte in conferenza stampa: “A Torino non dovevo reagire in quel modo”. APPIANO GENTILE (COMO) – Vigilia di Inter-Lazio per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro in conferenza stampa ha presentato le insidie della sfida di San Siro, in programma alle 20.45 di domenica 14 febbraio. Inter-Lazio, la conferenza stampa di Antonio Conte Conte in conferenza stampa è ritornato sui fatti di Torino: “Ho sbagliato a reagire in quel modo – ha ammesso il tecnico nerazzurro, riportato da tuttomercatoweb.com – la verità l’hanno sentita tutti, ma noi siamo modelli esecutivi e dovevo alzare il pollice e non il medio. Ho ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 febbraio 2021), Antonioin conferenza stampa: “Anon dovevo reagire in quel”. APPIANO GENTILE (COMO) – Vigilia diper Antonio. Il tecnico nerazzurro in conferenza stampa ha presentato le insidie della sfida di San Siro, in programma alle 20.45 di domenica 14 febbraio., la conferenza stampa di Antonioin conferenza stampa è ritornato sui fatti di: “Hoa reagire in quel– ha ammesso il tecnico nerazzurro, riportato da tuttomercatoweb.com – la verità l’hanno sentita tutti, ma noi siamo modelli esecutivi e dovevo alzare il pollice e non il medio. Ho ...

