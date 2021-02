“Il Napoli si prende tutto con “garra” e autorevolezza. Il veleno stavolta c’è” (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Napoli commenta sul suo sito ufficiale la vittoria sulla Juventus al Maradona, in campionato. “Il coraggio e la freddezza del Capitano, il cuore e l’orgoglio del Napoli. Gli azzurri battono la Signora allo Stadio Maradona con un gol su rigore di Insigne e con una prestazione lacrime e sangue, coraggio e carattere, tecnica e corsa, attingendo a tutto il glossario calcistico che restituisce splendore e onore alla nostra Falange di Guerrieri. Dopo mezzora Chiellini colpisce al volto Rrahmani (super partita quella di Amir). Il VAR fa il suo dovere, rigore netto. Lorenzo sulla sponda del fiume si gode la vendetta della Supercoppa e dal dischetto scarica sotto la traversa un gol che ne vale 100. Esattamente i suoi 100 gol con la maglia azzurra, una tripla cifra raggiunta nella madre di tutte le Sfide e nella gioia più sublime. La restante ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilcommenta sul suo sito ufficiale la vittoria sulla Juventus al Maradona, in campionato. “Il coraggio e la freddezza del Capitano, il cuore e l’orgoglio del. Gli azzurri battono la Signora allo Stadio Maradona con un gol su rigore di Insigne e con una prestazione lacrime e sangue, coraggio e carattere, tecnica e corsa, attingendo ail glossario calcistico che restituisce splendore e onore alla nostra Falange di Guerrieri. Dopo mezzora Chiellini colpisce al volto Rrahmani (super partita quella di Amir). Il VAR fa il suo dovere, rigore netto. Lorenzo sulla sponda del fiume si gode la vendetta della Supercoppa e dal dischetto scarica sotto la traversa un gol che ne vale 100. Esattamente i suoi 100 gol con la maglia azzurra, una tripla cifra raggiunta nella madre di tutte le Sfide e nella gioia più sublime. La restante ...

