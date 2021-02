Il manuale Cencelli, cos’è esattamente? (Di sabato 13 febbraio 2021) cos’è il manuale Cencelli? Il manuale Cencelli viene rispolverato ogni volta che nasce un nuovo governo. Solitamente, da un punto di vista prettamente giornalistico, assume un significato negativo, perché ritenuto un metodo di mera spartizione politica a danno della meritocrazia. A questa tradizione non è scampato neanche il neonato governo di Mario Draghi. Quando nasce il manuale Cencelli? Il manuale nasce ufficialmente nel 1967, quando Adolfo Sarti, con Cossiga e Taviani, dà vita alla corrente dei “pontieri”, nata per tentare di unire la maggioranza e la sinistra, che al congresso Dc di Milano prende il 12 per cento. “Quando si dovette decidere il nuovo governo perché dopo ogni congresso scudocrociato si faceva un esecutivo bilanciato su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021)il? Ilviene rispolverato ogni volta che nasce un nuovo governo. Solitamente, da un punto di vista prettamente giornalistico, assume un significato negativo, perché ritenuto un metodo di mera spartizione politica a danno della meritocrazia. A questa tradizione non è scampato neanche il neonato governo di Mario Draghi. Quando nasce il? Ilnasce ufficialmente nel 1967, quando Adolfo Sarti, con Cossiga e Taviani, dà vita alla corrente dei “pontieri”, nata per tentare di unire la maggioranza e la sinistra, che al congresso Dc di Milano prende il 12 per cento. “Quando si dovette decidere il nuovo governo perché dopo ogni congresso scudocrociato si faceva un esecutivo bilanciato su ...

