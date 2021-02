Il governo Draghi ha giurato. Passaggio di consegne a Palazzo Chigi, poi il primo Cdm: “Uniti per mettere in sicurezza il Paese” (Di sabato 13 febbraio 2021) L’esecutivo (composto da 23 ministri, di cui 15 sono politici) è ora nelle sue funzioni. Le sfide del prossimo futuro: ai tecnici il compito di gestire i fondi Ue Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 13 febbraio 2021) L’esecutivo (composto da 23 ministri, di cui 15 sono politici) è ora nelle sue funzioni. Le sfide del prossimo futuro: ai tecnici il compito di gestire i fondi Ue

