Governo Draghi | l’ultimo atto di Conte | il passaggio di consegne

Cala ufficialmente il sipario sul Conte-bis, dopo il giuramento del nuovo Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella loggia d'Onore del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è passati a Palazzo Chigi. Lì, la seconda cerimonia quella detta della Campanella, dove il Presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte, ha lasciato il posto al suo successore Mario Draghi. Il Governo Draghi è il terzo Governo della 18esima legislatura inaugurata con le elezioni politiche del 2018. Leggi anche: Draghi's List: cosa c'è dietro la scelta dei ministri di Mario Draghi. Un AcContentaTutti o strategia? Governo Draghi: l'arrivo a Palazzo Chigi ...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - Innovandiamo : Visto che @marcotravaglio e @a_padellaro si sono profusi nell'utilizzare il termine #supercazzola criticando feroce… - rami_piu_smocci : RT @LaPrimaManina: Primi effetti positivi del governo #Draghi. Il #M5S implode. -