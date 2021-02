Furia Pirlo: 'Rigore dubbio. Se lo avessero dato alla Juve...' (Di sabato 13 febbraio 2021) NAPOLI - " Non abbiamo subito un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio dubbio , però abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato tanto, peccato non essere riusciti a trovare il gol. Ma ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 13 febbraio 2021) NAPOLI - " Non abbiamo subito un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio, però abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato tanto, peccato non essere riusciti a trovare il gol. Ma ...

Pirlo: "Di Lorenzo ha rischiato la doppia ammonizione" " C'è un trattamento diverso per la Juve? No, sto solo dicendo che oggi gli episodi hanno fatto quello che dovevano fare. C'è stato questo ...

Siamo contenti della prestazione, era quello che dovevamo fare, peccato per il risultato.' Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube Pirlo © Getty ...

Nuova occasione Juve con Ronaldo e para Meret. Napoli che prova la pressione, ma la Juve è reattiva nei primi minuti.Prima occasione per Bernardeschi che spreca una bella riparte ...

