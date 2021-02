Francesco Sarcina: “Abusavo di droga, mi ha salvato J-Ax” (Di sabato 13 febbraio 2021) Sono nato nelle periferie milanesi dove giravano violenza e droga. All’inizio non facevo un uso così pesante di sostanze, ma il problema era la mentalità. Vivere al limite dell’impossibile, in maniera borderline, porta sull’orlo dell’esasperazione. Questa cosa inevitabilmente attrae persone che sono come te, non c’è nessuno che viene a salvarti: attiri solo la negatività”. Inizia così il racconto di Francesco Sarcina a Verissimo: ospite del salotto di Silvia Toffanin, su Canale 5, il leader de Le Vibrazioni ha presentato in anteprima la sua autobiografia “Nel mezzo“, dove ripercorre luci e ombre del suo passato. Il cantante ha ricordato alcuni momenti difficili della sua vita, in cui ha abusato di stupefacenti: “All’inizio non facevo un uso così pesante di sostanze, gli abusi sono arrivati dopo”. “Per colpa di un’altra persona della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Sono nato nelle periferie milanesi dove giravano violenza e. All’inizio non facevo un uso così pesante di sostanze, ma il problema era la mentalità. Vivere al limite dell’impossibile, in maniera borderline, porta sull’orlo dell’esasperazione. Questa cosa inevitabilmente attrae persone che sono come te, non c’è nessuno che viene a salvarti: attiri solo la negatività”. Inizia così il racconto dia Verissimo: ospite del salotto di Silvia Toffanin, su Canale 5, il leader de Le Vibrazioni ha presentato in anteprima la sua autobiografia “Nel mezzo“, dove ripercorre luci e ombre del suo passato. Il cantante ha ricordato alcuni momenti difficili della sua vita, in cui ha abusato di stupefacenti: “All’inizio non facevo un uso così pesante di sostanze, gli abusi sono arrivati dopo”. “Per colpa di un’altra persona della ...

Francesco Sarcina si appassiona di musica e suona la chitarra sin da piccolo e in varie cover-band

