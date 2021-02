Esposto ai Nas di AstraZeneca | no alle forniture illecite

MediasetTgcom24 : Covid, AstraZeneca: esposto a Nas contro forniture di vaccino illecite #Coronavirus - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: AstraZeneca, esposto ai Nas contro forniture di vaccino illecite #ANSA - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus, #AstraZeneca: esposto ai Nas contro forniture di vaccino illecite - messveneto : Vaccini, Astrazeneca fa esposto ai Nas contro le forniture illecite: “Non vendiamo al settore privato”: L'azienda a… - infoiteconomia : AstraZeneca presenta esposto ai Nas contro forniture di vaccino illecite -

AstraZeneca ha presentato un esposto ai NAS dei Carabinieri al fine di denunciare ogni tentativo di assicurare forniture di vaccino anti-Covid al di fuori dei canali governativi ufficiali e ha prontamente informato di tale iniziativa le autorità competenti. L'azienda: se qualcuno li offre attraverso il settore privato "è probabile si tratti di vaccini contraffatti e come tali vanno segnalati alle autorità competenti".