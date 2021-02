Elena Santarelli: “C’è tanto dolore e io continuo a sentirlo” (Foto) (Di sabato 13 febbraio 2021) La chiamano mamma coraggio ma Elena Santarelli a Verissimo ammette di essere stata forte ma come lo sono tutte le mamme che hanno i figli che stanno male. Lei è solo famosa, lo ripete più volte perché sa che a guardarla purtroppo ci sono tante mamme e tanti papà che stanno attraversando il suo stesso incubo e tra loro c’è anche chi ha perso il dono più prezioso. “Non è un senso di colpa ma quando inizi un percorso con le amiche e loro non arrivano a vedere la luce in fondo è difficile anche chiamarle al telefono e chiedere un come stai e dire che magari Giacomo ha preso un bel voto a scuola. Loro mi dicono che devo essere sempre la stessa ma per me è difficile” racconta Elena Santarelli. Elena Santarelli: “DAL CANCRO SI PUO’ GUARIRE” “La vita che le persone vedono sui social e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 13 febbraio 2021) La chiamano mamma coraggio maa Verissimo ammette di essere stata forte ma come lo sono tutte le mamme che hanno i figli che stanno male. Lei è solo famosa, lo ripete più volte perché sa che a guardarla purtroppo ci sono tante mamme e tanti papà che stanno attraversando il suo stesso incubo e tra loro c’è anche chi ha perso il dono più prezioso. “Non è un senso di colpa ma quando inizi un percorso con le amiche e loro non arrivano a vedere la luce in fondo è difficile anche chiamarle al telefono e chiedere un come stai e dire che magari Giacomo ha preso un bel voto a scuola. Loro mi dicono che devo essere sempre la stessa ma per me è difficile” racconta: “DAL CANCRO SI PUO’ GUARIRE” “La vita che le persone vedono sui social e ...

babygiuli00 : Magari fossero tutti così sinceri e spontanei come Elena Santarelli ???? #Verissimo - adsaysthat : Elena Santarelli parla della terapia EMDR e io ringrazio mentalmente @chiaraferragni per avercene già parlato ed av… - SimoJeanP : Ma come si spegne Elena Santarelli? ?????? #Verissimo - Luca_zone : RT @DadaCiri: Elena Santarelli ha una forza incredibile. Ogni volta che la incrocio in tv mi fermo ad ascoltarla. Un grande esempio per chi… - Luca_zone : RT @LadyFalenaIvana: La sincerità di Elena Santarelli è disarmante. ?? #Verissimo -