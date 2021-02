È morto Maurizio Mattei | ex arbitro di calcio Era ricoverato al Covid hospital | aveva 78 anni

emmetvmacerata : Calcio, lutto nel mondo arbitrale: è morto Maurizio Mattei #emmetv #canale89 - FiorentinaUno : LUTTO, Morto l’ex arbitro Maurizio Mattei: diresse Cagliari-Fiorentina dell’82 - - lanuovariviera : Covid, è morto l'ex arbitro marchigiano Maurizio Mattei. Diresse la gara inaugurale al Riviera delle Palme. Lega Pr… - Pall_Gonfiato : #Calcio in lutto: morto l'ex designatore di #SerieA #MaurizioMattei - sportli26181512 : Lutto nel #calcio, morto l'ex designatore di A Maurizio Mattei: Il fischietto maceratese si è spento all'età di 78… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Maurizio

TREIA - Si è spento ieri a 78 anni al Covid Hospital di Civitanova , dove era ricoverato da diversi giorni in gravissime condizioni, l'ex arbitro di calcioMattei. Variante inglese, i focolai infiammano l'Anconetano: quasi 180 casi al giorno, il 45% dei positivi delle Marche Grave a 23 anni per una polmonite da Covid. Torrette in tilt, un ...Con i pedoni tra le nuvole diRigatti con Milena Vukotic, Nicola Amato e Regina Orioli in ... aiuterà Luisa ad affrontare la relazione rimasto sospesa con suo fratello,senza che lei ne ...Lutto nel mondo arbitrale. Deceduto Maurizio Mattei, 78 anni, fischietto in Serie B e Serie A dal 1975 al 1987. E' stato inoltre ex designatore ...TREIA - Si è spento ieri a 78 anni al Covid Hospital di Civitanova, dove era ricoverato da diversi giorni in gravissime condizioni, l’ex arbitro di calcio ...