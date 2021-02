Due valanghe in Emilia-Romagna sui monti Cusna e Cimone e una in Friuli: tre vittime (Di sabato 13 febbraio 2021) Due valanghe hanno colpito l’Emilia Romagna, una sul Monte Cusna, sull’Appennino reggiano, e l’altra sul Monte Cimone, nel modenese. In entrambi i casi ci sono delle persone coinvolte, mentre sul monte Cimone si conta la prima vittima. Un’altra massa di neve si è staccata a Sella Nevea, in provincia di Udine, travolgendo tre sciatori e uccidendone uno. Sui luoghi degli incidenti sta così intervenendo il Soccorso Alpino. Vicino alla Costa delle Veline, a circa 1.900 metri di altitudine, sul Cusna, sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Collagna e Villa Minozzo, il soccorso alpino e i Vigili del fuoco. Dalle prime indicazioni la valanga ha travolto almeno tre persone di cui due sono riuscite a venir fuori dalla neve, anche se non si conoscono ancora le loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Duehanno colpito l’, una sul Monte, sull’Appennino reggiano, e l’altra sul Monte, nel modenese. In entrambi i casi ci sono delle persone coinvolte, mentre sul montesi conta la prima vittima. Un’altra massa di neve si è staccata a Sella Nevea, in provincia di Udine, travolgendo tre sciatori e uccidendone uno. Sui luoghi degli incidenti sta così intervenendo il Soccorso Alpino. Vicino alla Costa delle Veline, a circa 1.900 metri di altitudine, sul, sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Collagna e Villa Minozzo, il soccorso alpino e i Vigili del fuoco. Dalle prime indicazioni la valanga ha travolto almeno tre persone di cui due sono riuscite a venir fuori dalla neve, anche se non si conoscono ancora le loro ...

