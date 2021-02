Donald Trump assolto, l'impeachment non passa: senatori repubblicani compatti (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Senato ha assolto Donald Trump anche nel secondo processo d?impeachment, nel quale era accusato di istigazione all?assalto del Congresso. A favore della condanna 57 voti, di cui sette... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Senato haanche nel secondo processo d?, nel quale era accusato di istigazione all?assalto del Congresso. A favore della condanna 57 voti, di cui sette...

you_trend : ?? Il Senato degli Stati Uniti assolve Donald Trump nel processo di impeachment con 57 voti per la condanna e 43 per… - MediasetTgcom24 : Usa, Donald Trump assolto nel secondo processo di impeachment #donaldtrump - HuffPostItalia : Donald Trump assolto dall'impeachment. Solo 7 repubblicani gli votano contro - matildesjt : RT @you_trend: ?? Il Senato degli Stati Uniti assolve Donald Trump nel processo di impeachment con 57 voti per la condanna e 43 per l'assolu… - Dario33883068 : RT @ilgiornale: L'ex presidente Usa Donald Trump è stato assolto al processo di impeachment. Solo sette Repubblicani hanno votato con i dem… -