Covid, vaccini a Napoli per over80. Anziano cardiopatico muore in fila (Di sabato 13 febbraio 2021) Un 80enne cardiopatico è morto all'esterno della Mostra d'Oltremare mentre si recava a fare il vaccino a Napoli. L'evento non è legato all'organizzazione o all'effettuazione stessa della dose di vaccino. L'uomo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e portato all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta dove è stato accertato il decesso. Questa mattina alla Mostra d'Oltremare è intanto partita la campagna vaccinale per gli over 80 dell'Asl Napoli 1 centro, dopo che la fase 2 del piano era cominciata a Caserta e in altri luoghi della Campania. Sono stati convocati 400 anziani napoletani, e, nonostante il maltempo, alle 10 già erano state vaccinate 125 persone. Altri 400 anziani verranno vaccinati oggi a Capri e nelle altre isole del golfo. In totale si prevede nel week end che siano in 1600 ad aver ricevuto la somministrazione

