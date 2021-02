Catania, Raffaele: “Siamo una squadra solida ma adesso non guardo la classifica. Rigore netto” (Di sabato 13 febbraio 2021) Il mister del Catania Peppe Raffaele ha commentato il successo per 1-0 contro la Virtus Francavilla: "Partita di oggi interpretata bene e vittoria sofferta ma meritata. Alla fine il risultato è giusto e a volte è importante essere cinici. squadra in salute la Virtus ma non gli abbiamo concesso quasi nulla. Tatticamente abbiamo cambiato qualcosa nella ripresa, ma Siamo stati sempre coesi. Tutti protagonisti oggi e quando rientreranno altri elementi ci sarà maggiore qualità. Quello che mi piace è che Siamo una squadra solida. La classifica non la guardo visto che abbiamo due gare in meno e due punti che potrebbero esserci restituiti. Questa squadra sa essere operaia ma anche spettacolare quando sarà necessario. A Terni ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 febbraio 2021) Il mister delPeppeha commentato il successo per 1-0 contro la Virtus Francavilla: "Partita di oggi interpretata bene e vittoria sofferta ma meritata. Alla fine il risultato è giusto e a volte è importante essere cinici.in salute la Virtus ma non gli abbiamo concesso quasi nulla. Tatticamente abbiamo cambiato qualcosa nella ripresa, mastati sempre coesi. Tutti protagonisti oggi e quando rientreranno altri elementi ci sarà maggiore qualità. Quello che mi piace è cheuna. Lanon lavisto che abbiamo due gare in meno e due punti che potrebbero esserci restituiti. Questasa essere operaia ma anche spettacolare quando sarà necessario. A Terni ...

ItaSportPress : Catania, Raffaele: 'Siamo una squadra solida ma adesso non guardo la classifica. Rigore netto' -… - DiaRiossazzurro : RT @SportSicilia: #Catania Raffaele: 'Ero sicuro fosse una partita complicata e lo è stata. Squadra ha saputo soffrire, successo meritato:… - SportSicilia : #Catania Raffaele: 'Ero sicuro fosse una partita complicata e lo è stata. Squadra ha saputo soffrire, successo meri… - C1946d : Fine partita : Catania 1-0 Virtus Francavilla, Dall’Oglio (R) 74’??. 3 punti importantissimi nonostante non sia sta… - NewSicilia : +++ LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL CATANIA +++ Ecco le scelte di mister #Raffaele per la gara di oggi contro la… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Raffaele Catania - Virtus Francavilla 1 - 0: le pagelle dei rossazzurri

RAFFAELE voto 7: Pronti via, agli indisponibili Piccolo, Russotto e Volpe (l'ipotetico tridente titolare?) si aggiunge anche Calapai nel riscaldamento. Il 3 - 4 - 1 - 2 iniziale, con Golfo sulla ...

Catania, la gioia è di rigore

CATANIA - VIRTUS FRANCAVILLA 1 - 0 Catania (3 - 4 - 1 - 2): Confente 6.5; Sales 6, Giosa 6.5, ... Allenatore: Raffaele 6.5. Virtus Francavilla (3 - 5 - 2): Costa 6; Calcagno 6, Caporale 6.5, Sparandeo 5.

Catania, Raffaele ambizioso: "Dobbiamo fare punti" Livesicilia.it I rossazzurri faticano ma vincono, Catania-Francavilla 1-0 La cronaca

Il Catania cambia rigorista e supera con fatica la Virtus Francavilla al Massimino. Dopo gli errori dal dischetto a Viterbo e Caserta, Raffaele sostituisce ...

Catania-Virtus Francavilla 1-0: Dall'Oglio su rigore, Confente salva il vantaggio

Pronti, via, a partire dalla sfida alla Virtus Francavilla di oggi avrà inizio un'impegnativa kermesse che vedrà il tecnico Raffaele e il suo Catania scendere in campo ben 7 volte in soli 23 giorni. D ...

voto 7: Pronti via, agli indisponibili Piccolo, Russotto e Volpe (l'ipotetico tridente titolare?) si aggiunge anche Calapai nel riscaldamento. Il 3 - 4 - 1 - 2 iniziale, con Golfo sulla ...- VIRTUS FRANCAVILLA 1 - 0(3 - 4 - 1 - 2): Confente 6.5; Sales 6, Giosa 6.5, ... Allenatore:6.5. Virtus Francavilla (3 - 5 - 2): Costa 6; Calcagno 6, Caporale 6.5, Sparandeo 5.Il Catania cambia rigorista e supera con fatica la Virtus Francavilla al Massimino. Dopo gli errori dal dischetto a Viterbo e Caserta, Raffaele sostituisce ...Pronti, via, a partire dalla sfida alla Virtus Francavilla di oggi avrà inizio un'impegnativa kermesse che vedrà il tecnico Raffaele e il suo Catania scendere in campo ben 7 volte in soli 23 giorni. D ...