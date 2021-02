Cannabis | maxioperazione nel Sannio | sequestrate 2mila piante

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, in via Cese nella zona di industriale di Puglianello, nel corso di un sopralluogo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cerreto Sannita con quelli della Stazione di Amorosi, unitamente a personale tecnico dell’ENEL, teso a verificare un eventuale furto di energia elettrica, i militari seguendo il percorso di un cavo elettrico interrato, dopo aver accertato l’esistenza di un allaccio abusivo di corrente elettrica sono giunti ad un capannone. Dove, all’interno dei locali disabitati e concessi in locazione sono state rinvenute, in totale, quasi duemila piantine di, per la maggior parte di circa 30 cm di altezza e le rimanenti, circa 500, alte circa un metro. Nel corso dell’ispezione sono state scoperte anche tutte le strumentazioni, ventilatori, lampade a led, essiccatori, ed ...