Batistuta allenatore? L'indiscrezione arriva dall'Argentina

Gabriel Omar Batistuta ha fatto innamorare tutti gli appassionati di calcio (non solo i tifosi di Fiorentina, Roma e Inter) con i suoi gol e le sue giocate memorabili. Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Olè, l'ex centravanti potrebbe presto iniziare la sua nuova vita in panchina: possibile avventura da allenatore in MLS. La squadra però al momento non è stata svelata ma cresce la suggestione.

