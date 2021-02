Ashley Judd | l’attrice ha avuto un incidente nella giungla in Congo | “55 ore incredibilmente strazianti” Ora è in terapia intensiva

(Di sabato 13 febbraio 2021)è ricoveratadell’unità traumatologica di un ospedale sudafricano dopo aver rischiato di perdere una gamba a causa di una caduta “catastrofica” nel cure della foresta pluviale del. È stata lei stessa a raccontare quanto accaduto in una diretta Instagram con il giornalista del New York Times Nicholas Kristof: stava camminando alla ricerca dei bonobo, una specie di grandi scimmie in via di estinzione, quando è inciampata su un albero caduto fratturandosi una gamba. Da quel momento sono iniziate “55 ore” in cui i suoi accompagnatori hanno cercato di portarla fuori dalla foresta affinché venisse soccorsa. Laracconta di aver “ululato come ...

Ultime Notizie dalla rete : Ashley Judd

Il Messaggero

L'attrice, sorella di Wynonae figlia di Naomi, ha raccontato di essere svenuta mentre era sotto choc. L'attrice ha spiegato che nonostante il dolore - 'al limite del mio limite' - e la ...Tra queste ricordiamo: Asia Argento, Gwyneth Paltrow,, Jennifer Lawrence, Uma Thurman, Gina Lollobrigida. Si è levata un'ondata femminista e l'incitazione a non vergognarsi, a spogliarsi ...Ashley Judd è stata ricoverata d’urgenza dopo una brutta caduta in Africa, dove si trovava in viaggio. L’attrice di «Colpevole d'innocenza», che si reca spesso nelle foreste pluviali africane per bene ...L'attrice Ashley Judd è ricoverata in un'unità traumatologica sudafricana dopo aver quasi perso una gamba in una caduta "catastrofica" in una foresta pluviale ...