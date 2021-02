codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #intervista a #Zoff: ' #Gigio davanti hai un’autostrada. Porta allo #scudetto e all’ #Europeo ' - Gazzetta_it : #intervista a #Zoff: ' #Gigio davanti hai un’autostrada. Porta allo #scudetto e all’ #Europeo ' -

Ultime Notizie dalla rete : Zoff Gigio

La Gazzetta dello Sport

Non è tipo da usare superlativi, ma chiacchierando con Dinocapisci che la stima nutrita nei confronti diDonnarumma è davvero immensa. Se frena un po' nei giudizi sul giovane portiere è perché Dino non lo sentirete mai sopra le righe. Del resto ...... dico Dino, siamo cresciuti assieme e poi abbiamo preso delle strade che ci hanno tenuto sempre in contatto. Mi sono trovato magnificamente. Il suo erede? DicoDonnarumma, sta facendo ...Ivano Bordon è stato raggiunto dai microfoni di Inews24.it per parlare del calcio ai tempi del coronavirus, della lotta scudetto, del momento dell'Inter, e di tanto altro ancora.