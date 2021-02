Vittorio Colao | ex numero uno del gruppo Vodafone | guiderà la transizione digitale finanziata con i fondi del Recovery

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Saràa guidare il ministero per l’innovazione e la, un ruolo in sintonia con le competenze accumulate dal manager nel corso della sua carriera, spesa in gran parte nel mondo delle tlc con un decennio alla guida del colosso britannico. La digitalizzazione è un altro dei grandi capitoli di spesa a cui vengono destinati ieuropei assegnati all’Italia. Il manager potrà attingere al materiale contenuto nel suo piano per il rilancio del paese consegnato al governo, senza grandi esiti, lo scorso giugno.è nato a Brescia nel 1961, presto orfano di padre (come Mario Draghi) e figlio della contessa Popi Pellizzari di San Girolamo. Viene però raccontato come ispirato ad una condotta di vita sobria e “calvinista”. Vacanze ...