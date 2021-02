Valerio Massimo Manfredi intossicato in casa: è grave (Di venerdì 12 febbraio 2021) Stefano Vladovich Lo storico dell'archeologia avvelenato dal monossido di carbonio. Trovato privo di sensi: ricoverato in coma Roma. Intossicati dal monossido di carbonio. Sono in gravissime condizioni lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, 77 anni, e la collega scrittrice Antonella Prenner, 47 anni, trovati privi di sensi nella camera da letto dell'appartamento romano di Manfredi, in via dei Vascellari 71 a Trastevere. A dare l'allarme, alle 15,20 di ieri, la figlia di Manfredi, Diana, preoccupata perché per tutta la mattina non riusciva a mettersi in contatto con il padre. Una volta entrata in casa la drammatica scoperta. Immediata la richiesta di soccorso al 118 e ai vigili del fuoco. Non capendo cosa fosse accaduto, sconvolta, la donna ha chiesto l'intervento dei ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Stefano Vladovich Lo storico dell'archeologia avvelenato dal monossido di carbonio. Trovato privo di sensi: ricoverato in coma Roma. Intossicati dal monossido di carbonio. Sono in gravissime condizioni lo scrittore, 77 anni, e la collega scrittrice Antonella Prenner, 47 anni, trovati privi di sensi nella camera da letto dell'appartamento romano di, in via dei Vascellari 71 a Trastevere. A dare l'allarme, alle 15,20 di ieri, la figlia di, Diana, preoccupata perché per tutta la mattina non riusciva a mettersi in contatto con il padre. Una volta entrata inla drammatica scoperta. Immediata la richiesta di soccorso al 118 e ai vigili del fuoco. Non capendo cosa fosse accaduto, sconvolta, la donna ha chiesto l'intervento dei ...

