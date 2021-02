Vaccini, domani alla Mostra d’Oltremare gli over 80: tutti i dettagli (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Partono domani a Napoli le vaccinazioni dei cittadini di oltre 80 anni. Le somministrazioni si svolgeranno tutte nella Mostra d’Oltremare, dove sono stati convocate 1000 persone, mentre 600 si vaccineranno a Capri e Anacapri, anch’esse di competenza dell’Asl Napoli 1. “Partiamo con un numero non alto di cittadini – spiega all’ANSA Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 – per testare il nostro meccanismo di vaccinazione con persone anziane che possono avere altre esigenze rispetto ai sanitari che abbiamo vaccinato finora. Nei 15 box della Mostra abbiamo convocato 50 persone ogni 75 minuti. Si parte alle 9 fino a quando avremo esaurito i convocati“. alla Mostra d’Oltremare, con ingresso da Piazzale Tecchio, ci saranno i ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Partonoa Napoli le vaccinazioni dei cittadini di oltre 80 anni. Le somministrazioni si svolgeranno tutte nella, dove sono stati convocate 1000 persone, mentre 600 si vaccineranno a Capri e Anacapri, anch’esse di competenza dell’Asl Napoli 1. “Partiamo con un numero non alto di cittadini – spiega all’ANSA Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 – per testare il nostro meccanismo di vaccinazione con persone anziane che possono avere altre esigenze rispetto ai sanitari che abbiamo vaccinato finora. Nei 15 box dellaabbiamo convocato 50 persone ogni 75 minuti. Si parte alle 9 fino a quando avremo esaurito i convocati“., con ingresso da Piazzale Tecchio, ci saranno i ...

fattoquotidiano : #vaccini: l'Europa loda l'esempio Italia. Ma non era un fallimento? Sul Fatto di domani tutto quello che i giornali… - Agenzia_Ansa : Autocritica sui vaccini della presidente della Commissione Ue von der Leyen: 'Arrivati in ritardo con le autorizzaz… - infoitinterno : Vaccini, al via domani con gli over 80 e transfrontalieri. Ecco come poter prenotare - RoccoColombo2 : Vaccini anti-Covid agli over 80. Nel Vallo di Diano si parte domani al Saut di Teggiano - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: #Covid: sul Fatto di domani chi e dove in Europa produce i vaccini. E l'Italia che fa? -