Tre naufraghi sopravvivono 33 giorni mangiando noci di cocco e ratti | salvati e poi arrestati

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tre cubani , due uomini e una donna, sono rimasti bloccati per 33su un isolotto della Anguilla Cay, una catena di isole tra le Florida Keys e Cuba: i tre sono stati prima messi in salvo dalla ...

... uno striscione che iavevano improvvisato sulla spiaggia per attirare l'attenzione di ... con i media americani che hanno definito il loro salvataggio a Anguilla Cay un miracolo, icubani,...sono stati avvistati dall'elicottero mentre cercavano di attirare l'attenzione sventolando una bandiera improvvisata. Il salvataggio - Per via delle condizioni meteo, il gruppo è ...Tre cubani, due uomini e una donna, sono rimasti bloccati per 33 giorni su un isolotto della Anguilla Cay, una catena di isole tra le Florida Keys e Cuba: i tre sono stati prima messi in salvo dalla..Avvistati dalla Guardia Costiera americana mentre cercavano di attirare l'attenzione sventolando una bandiera improvvisata. Stanno bene ...