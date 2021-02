Spaventoso incidente in autostrada, oltre 130 veicoli coinvolti: morti e feriti (Di venerdì 12 febbraio 2021) In un maxi incidente, avvenuto ieri in autostrada, almeno sei persone hanno perso la vita e sessantacinque sono rimaste ferite. Uno Spaventoso incidente è avvenuto nella giornata di ieri in Texas, negli Stati Uniti. Per via del maltempo oltre 130 veicoli, tra cui auto e tir, si sono scontrati su un’autostrada provocando la morte di L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 12 febbraio 2021) In un maxi, avvenuto ieri in, almeno sei persone hanno perso la vita e sessantacinque sono rimaste ferite. Unoè avvenuto nella giornata di ieri in Texas, negli Stati Uniti. Per via del maltempo130, tra cui auto e tir, si sono scontrati su un’provocando la morte di L'articolo proviene da YesLife.it.

