Sconcerti su Conte e Agnelli | litigate pure | non siete di esempio per nessuno

Mario Sconcerti, ha commentato su calciomercato.com la vicenda tra Agnelli e Conte "Vorrei rassicurare Agnelli, Conte e anche Bonucci che leggo dispiacersi per i litigi di Torino: possono fare quello che vogliono, mandarsi a quel paese all'infinito, non arriveranno mai a essere un cattivo esempio. Perché non sono per natura nessun esempio. Hanno un ruolo che serve ad altro". Secondo il giornalista dunque il mondo del calcio non è sicuramente preso ad esempio da nessuno, soprattutto dai ragazzi "Qualcuno pensa che un allenatore o un presidente possa rappresentare una pietra miliare nella vita dei nostri figli? Il mio esempio di vita è Conte! Non l'ho mai sentito dire da ..."

