Sanremo 2021 | arriva l’ordinanza anti-assembramento | vietata la sosta dei pedoni davanti all’Ariston e agli alberghi

(Di venerdì 12 febbraio 2021) teatro AristonL’estetica del Festival dicambierà non solo all’interno dell’Ariston (dove non ci sarà il pubblico e le misure-Covid saranno ferree), ma anche all’esterno. I tradizionali assiepamenti daval teatro e nelle vie adiacenti – magari alla ricerca di un selfie, di un autografo o di un’inquadratura televisiva – saranno solo un folcloristico ricordo. A sancirlo formalmente, alcune ordinanze che verranno emesse dal Comune dia motivo dell’emergenza sanitaria. La necessità di predisporre norme specifiche è stata ribadita ieri nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura ad Imperia. A seguito dell’incontro si è pertanto deciso di evitare di blindare totalmente la Città dei Fiori (istituendo delle “zone rosse”, ad esempio) ma ...