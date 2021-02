Roma: «Scusi può indossare la mascherina?», e riceve un pugno in faccia. Disavventura per il papà della cantante Syria (Di venerdì 12 febbraio 2021) Disavventura a Roma per il papà della cantante Syria colpito al volto dopo aver invitato un signore ad indossare la mascherina. E’ successo in un bar della Capitale: l’uomo, Luciano Cipressi, noto nel panorama della musica, è stato medicato dai sanitari che gli hanno riscontrato un trauma facciale e assegnato 10 giorni di prognosi. Roma, il papà di Syria colpito al volto A raccontare l’accaduto è stata la stessa cantante che si è sfogata sul suo profilo Instagram. «Queste cose non dovrebbero accadere MAI! ricevere un pugno per aver gentilmente chiesto ad un signore di indossare la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021)per ilcolpito al volto dopo aver invitato un signore adla. E’ successo in un barCapitale: l’uomo, Luciano Cipressi, noto nel panoramamusica, è stato medicato dai sanitari che gli hanno riscontrato un traumale e assegnato 10 giorni di prognosi., ildicolpito al volto A raccontare l’accaduto è stata la stessache si è sfogata sul suo profilo Instagram. «Queste cose non dovrebbero accadere MAI!re unper aver gentilmente chiesto ad un signore dila ...

