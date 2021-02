Ritorno in classe Emilia Romagna, genitori No-DaD non ottengono risarcimenti danni (Di venerdì 12 febbraio 2021) Niente risarcimento danni per i genitori No-DaD che avevano vinto la battaglia contro la regione Emilia-Romagna che voleva tenere ancora i ragazzi a casa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 febbraio 2021) Niente risarcimentoper iNo-DaD che avevano vinto la battaglia contro la regioneche voleva tenere ancora i ragazzi a casa. L'articolo .

Patrizi65482302 : @francescocosta Ancora una volta grazie Francesco! Ancora una volta una risposta chiarificatrice ed esaustiva. Non… - gaiettin : @LiberoPens @Giocoleria1 @1603ina @AzzolinaLucia - Namast70961553 : RT @MarcoProEU: @casa1404 @AngeloBraga2 Io parlo di lusso quando si mette avanti il climatizzatore come ragione di ritorno in classe: l'obi… - proudxslytherin : Per il ritorno a scuola abbiamo deciso di vestirci tutti eleganti. Ora immaginate, siete in un istituto tecnico e v… - MarcoProEU : @casa1404 @AngeloBraga2 Io parlo di lusso quando si mette avanti il climatizzatore come ragione di ritorno in class… -