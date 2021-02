Raimondo Todaro: il ballerino svela la verità su Sara Arfaoui e sulla sua vita sentimentale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Raimondo Todaro, classe 1987, è maestro di ballo a Ballando con le stelle dal 2005 e coreografo del nuovo programma di Milly Carlucci Il cantante mascherato dallo scorso anno. Spesso il ballerino è al centro di gossip, che lo vedono impegnato ogni volta con una nuova ragazza. Todaro, però smentisce, sostenendo di essere single. La passeggiata con Sara Arfaoui A dicembre, Todaro è stato fotografato dai paparazzi di Chi a passeggiare per Roma insieme a Sara Arfaoui, professoressa nel programma di Rai 1 l’Eredità. I due sono stati ripresi in atteggiamenti molto intimi, mentre si stringono sullo scooter e si tengono la mano. Per questo motivo, si è pensato a una relazione fra i due, ma Todaro ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 febbraio 2021), classe 1987, è maestro di ballo a Ballando con le stelle dal 2005 e coreografo del nuovo programma di Milly Carlucci Il cantante mascherato dallo scorso anno. Spesso ilè al centro di gossip, che lo vedono impegnato ogni volta con una nuova ragazza., però smentisce, sostenendo di essere single. La passeggiata conA dicembre,è stato fotografato dai paparazzi di Chi a passeggiare per Roma insieme a, professoressa nel programma di Rai 1 l’Eredità. I due sono stati ripresi in atteggiamenti molto intimi, mentre si stringono sullo scooter e si tengono la mano. Per questo motivo, si è pensato a una relazione fra i due, ma...

