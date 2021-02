Nuovo decreto Covid-19 in Gazzetta Ufficiale, blocco spostamenti fra Regioni dal 16 al 25 febbraio. TESTO (Di venerdì 12 febbraio 2021) Via libera del Consiglio dei ministri, appena conclusosi a Palazzo Chigi, al dl che proroga lo stop agli spostamenti tra Regioni, anche di colore giallo, dal 15 al 25 febbraio. Il TESTO è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 febbraio 2021) Via libera del Consiglio dei ministri, appena conclusosi a Palazzo Chigi, al dl che proroga lo stop aglitra, anche di colore giallo, dal 15 al 25. Ilè stato pubblicato nelladel 12. L'articolo .

